Suchoń punktuje PiS. "Nie nadają się do rządzenia"

Podczas weekendowej konwencji PiS Jarosław Kaczyński ogłosił m.in., że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+, a także dzieci i młodzieży do 18. roku życia. - To jest zwykła obietnica. Nie mamy żadnych konkretów i informacji - ocenił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Mirosław Suchoń z Polski 2050 Szymona Hołowni. Poseł stwierdził też, że "1,5 mld złotych nie zapewni realizacji tego programu w takim spektrum, w jakim jest to potrzebne". - Jeśli popatrzymy na to, co proponuje Jarosław Kaczyński, to zobaczymy, że jest to leczenie choroby - zaznaczył. W tym kontekście Suchoń podkreślił, że jeśli PiS nie potrafi zadbać o odpowiednią profilaktykę, dostęp do specjalistów i system ochrony zdrowia, to "nie nadaje się do rządzenia". Polityk oświadczył, że gdy opozycja wygra wybory, to "zobaczy jak ten program będzie funkcjonował" i na tej podstawie podejmie decyzję o jego ewentualnej kontynuacji. - Jeśli popatrzymy na fundusz medyczny, który miał być kierowany do tych dzieci, które potrzebują bardzo drogiej terapii, to widzimy, że to dzisiaj nie działa. Rodzice dalej muszą zbierać pieniądze na internecie. Przecież to jest niepoważne, niesprawiedliwe i tak to nie powinno wyglądać - wskazał. Suchoń wyjaśnił, że opozycja "będzie zmieniać" postępowanie państwa w tym zakresie, by nie dochodziło do podobnych "żenujących sytuacji". - Jeżeli państwo stać na 2 mld złotych na media publiczne, to tym bardziej stać na terapie dla dzieci, nawet jeśli kosztuje ona 10 mln złotych - podsumował.