Strzelanina w USA. Zwolennik Trumpa nie żyje

W sobotę w Portland w stanie Oregon doszło do zamieszek pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Donalda Trumpa. Jak zwraca uwagę Mike Baker na łamach New York Timesa na ulicach Portland, nie jest spokojnie od prawie 90 dni. Zwolennicy Donalda Trumpa jeździli po mieście pick-upami i strzelali do protestujących wyborców Demokratów z paintballowych pistoletów. Druga strona odpowiadała rzucając w auta, czym tylko miała pod ręką.