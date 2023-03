Strzelanina w szkole w Nashville. Kamery nagrały napastniczkę

Kolejna krwawa masakra w szkole w USA. Kamery chrześcijańskiej szkoły podstawowej w Nashville w stanie Tennessee zarejestrowały moment, jak pod budek podjeżdża 28-letnia Audrey Hale i następnie strzela do drzwi z karabinu maszynowego. Po wejściu do środka natknęła się na trójkę 9-letnich uczniów. Zabiła dzieci, a potem oddała strzały jeszcze do głównego administratora szkoły, nauczyciela i dozorcy. Nagranie z pierwszych chwil tego zdarzenia udostępniła lokalna policja. Wideo opublikowała agencja Associated Press. Zespół śledczych przekazał, że kobieta niegdyś uczęszczała do tej szkoły. Co więcej, miała narysować szczegółową mapę budynku, która pomagała jej w przeprowadzeniu ataku. Policja z Nashville uważa, że 28-latka nienawidziła tego miejsca, ponieważ "musiała do niego uczęszczać". Hale została śmiertelnie postrzelona podczas interwencji służb. Trwa dochodzenie w tej sprawie, podczas gdy w amerykańskich mediach znów powrócił głośny temat odnośnie strzelanin w szkołach, który stanowi poważny problem już od dekad.