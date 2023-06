Napastnik ścigał ofiarę. Wstrząsające szczegóły tragedii w Szczecinie

- Dzieci słyszały, że przyjechała policja, jakaś brygada antyterrorystyczna, słyszały strzały, próbę dostania się do mieszkania... To one były tego świadkami i zrelacjonowały mi to telefonicznie - opowiadał z kolei w czwartek reporterowi WP jeden z mieszkańców osiedla. - Wydawało mi się, że film kręcą, taki sensacyjny - wyznał palący na balkonie papierosa mężczyzna. - Nie wiem, co się wydarzyło. Słyszeliśmy strzały, przyjechaliśmy szybko na osiedle, bo dziecko było samo w domu. Nic nie wiemy - dodał.