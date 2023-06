"Wydawało mi się, że film kręcą". Świadkowie o strzelaninie w Szczecinie

"Jestem w szoku. To spokojna okolica"

- Dopiero przyjechałem na osiedle - opowiada reporterowi WP jeden z mieszkańców. - Dzieci słyszały, że przyjechała policja, jakaś brygada antyterrorystyczna, słyszały strzały, próbę dostania się do mieszkania... To one były tego świadkami i zrelacjonowały mi to telefonicznie - opowiada.