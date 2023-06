Strzelanina w Szczecinie. "Antyterroryści znaleźli trzy ciała"

"Antyterroryści weszli do budynku. Z budynku słychać co najmniej kilkanaście strzałów. Jeden z antyterrorystów wchodzi do budynku z piłą tarczową. Przyjeżdża kolejny samochód z antyterrorystami" - tak zdarzenia ze Szczecina przed godziną 20 relacjonował serwis "GW".