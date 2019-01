Strzelanina w Holandii. Dwoje dzieci rannych

Po kłótni kilku młodych osób, do której doszło w poniedziałek ok. godz. 16:30 w holenderskim Helmond, padły strzały. Dwie osoby zostały ranne, wśród nich 2-letnie dziecko. Funkcjonariusze aresztowali jednego z podejrzanych o udział w zajściu.

Do wymiany ognia doszło przy ulicy Molenstraat w Helmond. W wyniku zajścia ranne zostały dwie postronne osoby - 2-letnie dziecko, które jechało z matką na rowerze oraz 15-letnią rowerzystkę, która przejeżdżała w pobliżu miejsca, gdzie doszło do strzelaniny. Młodsza z poszkodowanych została ranna w nogę, natomiast starsza - w ramię. Obie trafiły do szpitala.