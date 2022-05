Strzelanina w Gorzewie: jedna osoba nie żyje, dwóch policjantów jest rannych

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 13.50 w miejscowości Gorzewo w gminie Ryczywół w Wielkopolsce. Jak poinformowała podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji, "w Ryczywole policjanci z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach próbowali zatrzymać do kontroli samochód dostawczy marki Iveco, jednak kierujący tym pojazdem nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać".