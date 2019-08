Strzelanina w Filadelfii. Rannych sześciu policjantów

Sześciu policjantów zostało rannych w strzelaninie w Filadelfii. Napastnik ukrył się w jednym z domów, gdzie przetrzymywał dwóch policjantów. Uwolniła ich jednostka policji SWAT. Strzelec został pojmany.

Do strzelaniny doszło około godziny 18.00 czasu lokalnego w dzielnicy Nicetown w Filadelfii. Sześciu policjantów z ranami postrzałowymi przewieziono do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - informuje tvn24.pl.

Policjanci przyjechali w to miejsce, bo mieli sygnał o handlu narkotykami. Aresztowano kilka osób. Wtedy do budynku wszedł mężczyzna, który zaczął strzelać do funkcjonariuszy. Wielu z nich udało się uciec. Napastnik strzelał dalej w kierunku samochodów policyjnych. Przetrzymywał dwóch policjantów i trzy inne osoby.