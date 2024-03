Strzelanina pod Moskwą. Większość imprez masowych odwołanych

W sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku na obrzeżach Moskwy doszło do strzelaniny. Według wstępnych informacji, od trzech do pięciu zamaskowanych mężczyzn wdarło się do budynku i otworzyło ogień do tłumu. Chwilę później doszło do eksplozji. 40 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych.