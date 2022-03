"Strzelaliśmy z KBKS-ów". Kukiz wspomina "komunę"

- Pamiętam ze wstrętnej "komuny", że było kilka rzeczy pozytywnych. Na przykład zajęcia przysposobienia obronnego, gdzie tam uczyło się pierwszej pomocy, strzelaliśmy z KBKS-ów. Inaczej funkcjonowało też harcerstwo, było bardziej masowe - mówił w programie "Tłit" lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Polityk odniósł się w ten sposób do zapowiedzi ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, że przedmiot ten wróci do programu szkolnego. - To dobry pomysł, ale uważam, że powinno to działać systemowo. Od 2015 roku zabiegaliśmy ułatwienie dostępu do broni dla osób uczestniczących w zajęciach strzeleckich. Naciskaliśmy też na Prawo i Sprawiedliwość, by jak najszybciej uruchomiło program "Strzelnica w powiecie". Jest takie powiedzenie: "chcesz pokoju, szykuj się do wojny".