Strzelał do dzieci z wiatrówki. Rozpoczął się jego proces

W Sądzie Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces 25-letniego mieszkańca Chojnic, Macieja T. Jest oskarżony o strzelanie do dzieci z wiatrówki. Jedną z poszkodowanych jest 13-latka, którą trafił w oko.

Dziewczynka straciła wzrok w oku

Maciej T. nie przyznaje się do winy. Potwierdził tylko, że tego dnia miał w ręku broń pneumatyczną. Twierdzi jednak, że nie celował do Liliany ani do innych dzieci, tylko w górę. Grożą mu co najmniej trzy lata więzienia.