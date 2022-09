Strzały w świętokrzyskim? Nie żyje 36-latek

Rana postrzałowa. Ciało leżało między samochodami

Policja informuje, że mężczyzna leżał między dwoma samochodami blisko czyjejś z posesji. To właśnie właściciel jednego z aut miał dzwonić po pomoc do mężczyzny. Po zbadaniu go alkomatem, okazało się, że miał 1,5 promila alkoholu we krwi.