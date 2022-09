Podwójna śmierć. Tragiczny wypadek w powiecie tomaszowskim

Dyżurny KW PSP w Lublinie poinformował, że do pożaru doszło po godz. 22. "Był to pożar mieszkania w budynku parterowym - miał miejsce w kuchni i w pokoju. Jedna osoba zamieszkiwała ten lokal. Panowało silnie zadymienie wewnątrz mieszkania. Po dotarciu do środka, ratownicy znaleźli nieprzytomnego, niedającego oznak życia mężczyznę. Niestety, mężczyzna zginął na miejscu" – przekazał dyżurny.