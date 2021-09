Strzał w Białym Miasteczku. Nie żyje mężczyzna

- Po godzinie 10 doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do samookaleczenia mężczyzny w wieku ok. 90 lat. Mężczyzna z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Policyjne czynności zmierzają, jak do tego doszło - mówi Wirtualnej Polsce Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.