Strzały i pościg we Wrocławiu. Ranny policjant

Do zdarzenia doszło ok. godz. 19 na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, w pobliżu przystanku FAT. Kierowca osobowego audi, podejrzany o kradzież paliwa z pobliskiej stacji benzynowej, nie zatrzymał się do kontroli i zmierzał w kierunku osiedla Oporów. W pewnym momencie stracił jednak panowanie nad pojazdem i wpadł na tory tramwajowe.