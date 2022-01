Urząd wojewody we Wrocławiu czynny dłużej. Jednak tylko dla zaszczepionych

Począwszy od poniedziałku (17 stycznia) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu będzie czynny dłużej. Jednak z dodatkowych godzin funkcjonowania placówki skorzystać będą mogli tylko zaszczepieni przeciwko COVID-19. W ten sposób wojewoda chce zachęcać do przyjęcia wakcyny. Nie podoba się to części wrocławian.