Protest przed sądem we Wrocławiu. W tle restrykcje covidowe

W czwartek przed sądem we Wrocławiu doszło do manifestacji poparcia dla Adrianny Łucinkiewicz. Wcześniej kobieta organizowała pikiety przed kliniką i domem jednej z lekarek po tym, jak jej dziecku odmówiono badań. Wynika to z faktu, że Łucinkiewicz nie była zaszczepiona przeciwko COVID-19.