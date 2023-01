Strzały i pościg. "Staranował ogrodzenie"

21-latek kierowca BMW nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Uciekając przed radiowozem, staranował ogrodzenie jednej z posesji, a później wjechał do rowu. Dopiero strzał oddany z policyjnej broni uniemożliwił mu dalszą ucieczkę. Kierowca, jak i jego pasażer to notowani za poważne przestępstwa mężczyźni, obydwaj byli pijani. Na tylnym siedzeniu jechała poszukiwana 16-latka.