Strzał w Sejmie. Jak doszło do wypadku?

Do wypadku na terenie Sejmu RP w Warszawie doszło w niedzielę przed godziną 13. Jeden z funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej postrzelił się w trakcie czyszczenia broni. Zdarzenie potwierdził Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu.

Dyrektor CIS zapewnił, że bezpieczeństwo osób postronnych w żadnej mierze nie było zagrożone, a aktualnie trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Dodał, że wypadek miał miejsce w strefie zamkniętej, do której dostęp posiadają wyłącznie funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej.

Strzał w Sejmie. "Przepisy zabraniają mieć wprowadzony nabój"

Generał Polko zwrócił uwagę, że funkcjonariusz mógł chodzić po Sejmie z naładowaną bronią. Andrzej Pawlikowski podkreśla, że przepisy zabraniają mieć wprowadzony nabój do komory nabojowej, a broń nie może być przeładowana. - Jeśli chodził z przeładowaną bronią na terenie Sejmu to kwalifikuje się do czynności wyjaśniających - stwierdził.