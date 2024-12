Struś biegał za świnią po Łukowej. O nagraniu z Polski głośno za granicą

Niecodzienny zbieg okoliczności na drodze w lubelskiej wsi. Agencja Reutera udostępniła nagranie jednego z użytkowników Instagrama, który nagrał, jak w miejscowości Łukowa (powiat biłgorajski) struś biegał nocą za świnią. - Nie wierzę, strusia i świnię widzę na ulicy - mówił z niedowierzaniem autor nagrania. Na jednej z ulic świadek zarejestrował egzotyczny pościg. Drogą biegł wielki struś, a tuż za nim dreptała świnia. Zwierzęta nie zwracały uwagi na ruch uliczny, zmuszając samochody do hamowania. Do zdarzenia doszło na początku grudnia. Nagranie z tej akcji szybko zyskało na popularności w polskim internecie. Teraz głośno jest o tym za granicą, bo wideo opublikowała agencja Reutera. Prawdopodobnie struś i jego towarzyszka uciekły z jakiejś z hodowli w okolicy. Lubelska policja zapewniła, że zostały one po kilku godzinach odłowione przez właścicieli i nic im się nie stało.