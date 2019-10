WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze halloween Przemysław Batorski 1 godzinę temu Strój na Halloween 2019. Skąd wziąć przebranie? Jak zrobić maskę? Halloween 2019 już w najbliższy czwartek. Miłośnicy strachów, duchów i horrorów mają ostatnie dni na przygotowanie stroju. Jak zrobić halloweenową maskę? Skąd wziąć przebranie? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Halloween 2019 już za kilka dni. Sprawdź, jakie wybrać przebrania i maski. (123RF) Stroje na Halloween. Jak zrobić maskę? Maskę na Halloween możemy przygotować sami i nie zajmie nam to dużo trudu. We wspólną zabawę warto wciągnąć dzieci albo przyjaciół. Wytnij ze sztywnego papieru kształt dyni, nietoperza lub innego zwierzęcia czy przedmiotu związanego z Halloween. Zrób otwory na oczy i doczep kawałek gumki. Możesz też przyczepić do maski patyczek, ale wtedy będziesz musiał trzymać ją przez cały czas. Taka maska ukrywa tylko okolice oczu, ale też najłatwiej ją zrobić. Bardziej elegancką maskę można zrobić z tiulu czy innej tkaniny. Podklej ją kawałkiem folii spożywczej, żeby była bardziej sztywna. Maska musi wyschnąć w nocy. Następnego dnia delikatnie przyklej albo przyszyj do tkaniny wstążkę. Maska na Halloween z masy papierowej będzie dobrym pomysłem, ale w jej przygotowanie włożymy więcej wysiłku. Wymieszaj w misce pół szklanki mąki i szklankę wody. Włóż do roztworu podarte na paski strony gazety. Posmaruj twarz wazeliną i przyklej do niej paski. Zacznij od dolnej szczęki i czoła. Po oklejeniu całej twarzy zdejmij maskę i zostaw ją na noc do wyschnięcia. Potem możesz ją pomalować. Najlepiej nadają się do tego farby akrylowe. Uważaj, żeby w masce zostały otwory do oddychania. Kostiumy na Halloween 2019. Co można kupić, wypożyczyć? Na Halloween panie mają do wyboru kreacje zjawy, zombie, wiedźmy, nietoperza, martwej panny młodej, cheerleaderki, wampirzycy, syreny i piratki, a nawet gotyckiej damy ciemności. Panowie mogą przebrać się za Venoma albo klauna zabójcę. Najprostsze stroje dostaniemy za około 100 złotych. Kostiumy seryjnego zabójcy, faraona czy barokowego wampira to wydatek rzędu 300 złotych. Podobną kwotę kosztuje strój świni z filmu "Piła", w którego skład wchodzi zakrywająca całą głowę maska z peruką. Sama maska będzie nasza za niecałe 50 złotych. Hitem wśród halloweenowych przebrań może się stać wojskowy zestaw ochrony przeciwchemicznej z lat 80. Pozwoli on właścicielowi wcielić się w bohatera serialu "Czarnobyl" i długo utrzymać w ukryciu swoją tożsamość. Wszystko to już za kilkadziesiąt złotych. Chłopcy mogą się skusić na strój Harry'ego Pottera, upiora z kosą, ufoludka czy Draculi. Dziewczynki mogą wybierać od czarownicy pajęczarki po więźniarkę, kota, martwą uczennicę. Przekornie nastawieni najmłodsi obu płci mogą sięgnąć po nieskomplikowany strój dyni. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące