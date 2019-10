Czarnków i Trzcianka. Skażona woda w kranach. Sanepid ostrzega

Skażenie sieci wodociągowej w dwóch wielkopolskich gminach: Czarnków i Trzcianka. Sanepid alarmuje, że w rejonie tej pierwszej miejscowości wody nie można używać nawet do mycia. W wodociągu odkryto bakterie.

W okolicach Czarnkowa woda nie może być używana do przygotowywania posiłków, kąpieli i mycia czy płukania warzyw oraz owoców. Wielkopolski sanepid wyjaśnia, że w gminie Trzcianka woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Nie powinny jej pić jednak małe dzieci.

Do miejscowości, których mieszkańcy nie mogą korzystać z wody, wysyłane są beczkowozy. Zdaniem samorządowców taka sytuacja potrwa co najmniej do końca weekendu.