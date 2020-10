Strefa czerwona. Piotr Mueller o zmianach w sklepach

- Podobnie jak wiosną limity dotyczące osób w sklepach w strefach czerwonych zostaną uzależnione od powierzchni. Dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2 - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Piotr Mueller.

- Filozofia ograniczania liczby osób wynika z tego, że chcemy ograniczyć przemieszczanie się obywateli przy czynnościach, które można zrealizować jednorazowo, czyli jeżeli możemy pójść do sklepu jeden raz zamiast trzykrotnie, to dzięki temu ograniczamy możliwość zakażania się - dodał rzecznik rządu w rozmowie z Michałem Wróblewskim.

Decyzja o wprowadzeniu 152 powiatów do strefy czerwonej zapadła na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - Skala pandemii, jak ona będzie wyglądała za 2-3 tygodnie będzie zależała od naszego rygoru. To jest to światełko w tunelu. Pamiętamy po poprzedniej fali, że po kilku tygodniach było już lepiej - mówił podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. - Chcemy obronić gospodarkę i życie i zdrowi obywateli. Widzimy, że cała Europa wchodzi w drastyczne obostrzenia - dodał premier.