Strażnik tłumaczy, dlaczego groził Katarzynie Lubnauer. "Chwila słabości"

- Nie chcę rozmawiać o tej sprawie. Nie znałem pani Lubnauer - twierdzi Włodzimierz D. Mężczyzna jest podejrzany o grożenie śmiercią szefowej Nowoczesnej. Został już wyrzucony z pracy w Straży Marszałkowskiej.

- Nie chcę i nie będę jej przepraszał - powiedział w rozmowie z "Faktem" Włodzimierz D. Mężczyzna pracował w Straży Marszałkowskiej. Z ustaleń śledczych wynika, że to on przesłał do stacji TVN mail, w którym groził śmiercią Katarzynie Lubnauer.