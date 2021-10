Strażnicy na granicy. Ile kosztuje nas ich dozór?

"Ponad 400 kilometrów granicy z Białorusią pilnuje ok. 14 tys. funkcjonariuszy na dobę (...). To 6,3 tys. żołnierzy i WOT, 1,8 tys. policjantów i 4,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej plus pogranicznicy z tzw. oddelegowania" - czytamy w poniedziałkowym dzienniku.