WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 Klaudiusz Michaleckuleszek kościelne Klaudiusz Michalec 26 min. temu Strażak zaapelował do prezydenta. Reakcja była natychmiastowa Andrzej Duda odwiedził Kulesze Kościelne. Na spotkanie z prezydentem przyszło wielu mieszkańców gminy. To tam w 2015 roku zdobył on aż 94... Rozwiń Gminie Kulesze Kościelne wielkie ś … Rozwiń Transkrypcja: Gminie Kulesze Kościelne wielkie święto Zresztą jak państwo dobrze słyszą a wszystko dlatego że właśnie tutaj Przyjeżdża dzisiaj prezydent Andrzej WP ma w tym swój udział a wszystko dlatego że w październiku Głobikowa liśmy Mat W którym mieszkańcy apelowali do prezydenta Aby przyjechał i odwiedził gminę głowa państwa postanowień Odpowiedzieć na ten apel w związku z tym już dzisiaj pojawi się tutaj w hali sportowej Przygotowania w kuleszach kościelnych Do ostatnich chwil Jest to duże Przedsięwzięciem Teren dookoła Wejście To pierwszy raz gdy prezydent Odwiedził ten glinę Bardzo duże wyróżnienie jest Naczynie duża Ile lat już jest tylko A dzisiaj zobaczymy Dość spora frekwencja podczas spotkania z prezydentem nie powinna Od dawna gmina ta jest nazywana bastionem Prawa i Sprawiedliwości Podczas wyborów prezydent 2 15 Andrzej Duda zdobył to niespełna 94% głosów to rekord w skali To jest takie pogorszenie ludzi o tym rozmawiałem w W przychodni Pozdrawiam Co ty mówią o Jezu żywy Wydarzenie które zostało zorganizowane między innymi Temu strażakom To on podczas realizacji naszego reportażu w październiku tego roku zaapelował do prezydenta Jeżyna To przyjechać I nie Mają Style Przyjechał podziękować za głosy Tutaj Nikt nikomu nie musi tam dziękować Ale przyjechać mówienie dziękuję Także Apel mieszkańców gminy zawarty w naszym materii Dotarł aż do pa Prezydenckie Dobre maniery No tak Udało się musiało się udać gdy Andrzej Duda obejrzał nasz repo Podjął decyzję że od Kulesze Kościelne Ogląda Który wszyscy państwo Słyszałem Oglądałem Uwaga Dziękuję Włosy Które w tym reportażu To było bardzo W jaki sposób zmieniła się Bo właśnie w tym reportażu ludzie tuż przed wyborami parlamentarnymi Chwalili Prawo i Sprawiedliwość Za programy społeczne o aferach związanych z władzą nie słyszeli Nie chcieli mnie wiesz Wszystkiego jest dużo Emerytury podwyższenie No jest dużo dużo Usłyszeli panowie o aferze banasia aferze masz Kuchcińskiego Niezmiernie Spotkanie z prezydentem trwał niespełna 2 Nie wszystkie rozmowy jak mogłoby się wydawać były dla prezydenta łatwe Za to że mamy taką produkcję na to czy poddaję się to my pojedziemy ja mam 350 000 Jak większość to rozumiem Widząc takie Trudno nie odnieść wrażenia że kampania prezydencka trwa już w Przyjazd głowy państwa w odpowiedzi na apel mieszkańców Na kilka miesięcy przed Nie wydaje się przypadkowo Rozwój zależy od samorządu terytorialnego niż Chorwacja prezydent Dobrze tyle głosów To jest element kampanii wyborczej Myślę myślę że tak Sposob na stopy Nic więc dziwnego że prezydent przyjechał walczyć to o głosy o te w tym regionie Andrzej Duda Może być raczej Piszę wiersze Może pan coś dla prezydenta albo napisz Napiszę jeszcze dzisiaj Przygotowałem dla prezydent Dwie książki Dwa zbiory Myślę że uda mi się Żeby poczytał to pan zaapelował do prezydenta o nas materiale Przyjechał do Obejrzał materiał i stwierdził przy Prawdopodobnie tak się dowiedziałem od ludzi ale jestem bardzo zadowolony z tego Tam dotarło i pan prosił Przyj Moim marzeniem było jeszcze jak mi rękę podam to widziała Rękę prezydentowi udało się pod Wręczyć wiersza równie Klaudiusz Michalec Wirtualna Polska