Strażak ujawnia kulisy akcji gaśniczej w Poznaniu

Po chwili jeden ze strażaków zauważył, że przez wybite okienko do środka zasysane jest powietrze. Krzyknął do kolegów, by uważali. - Sam zdążył odsunąć się od drzwi i wtedy to wybuchło. Odrzuciło go i zamroczyło. Był przekonany, że był jeden wybuch, dopiero potem od chłopaków dowiedział się, że były dwa - relacjonuje strażak.