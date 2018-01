Strażacy nie znaleźli ciała Piotra Kijanki w Wiśle. Zakończyli poszukiwania

Nadal nie wiadomo, co stało się z 34-letnim Piotrem Kijanką, który zaginął w Krakowie 6 stycznia. Strażacy i nurkowie, którzy poszukiwali go w Wiśle, nic nie znaleźli.

Przez cztery dni strażacy przeszukiwali Wisłę na odcinku od Mostu Kotlarskiego do stopni wodnych Dąbie i Przewóz. Przy pomocy sonaru badali dno rzeki i trudno dostępne miejsca. Bezskutecznie.

34-latka wciąż poszukuje policja. Sprawdzają każdy trop, każdą napływającą do nich informację. Ze względu na dobro śledztwa funkcjonariusze nie chcą jednak ujawniać szczegółów prowadzonych operacji.

Piotr Kijanka zaginął w nocy z 6 na 7 stycznia. Mężczyzna wracał do domu z imprezy urodzinowej swojej żony Agnieszki w jednej z restauracji na Kazimierzu. Ta do mieszkania wróciła wcześniej, około godziny 22. - Tak mieliśmy umówioną opiekunkę do syna - tłumaczyła w rozmowie z "Gazetą Krakowską" żona zaginionego.