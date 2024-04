Straż Marszałkowska natychmiast ruszyła. Incydent w Sejmie

Debata dot. aborcji w Sejmie

Oprócz projektów Lewicy, swój złożyła grupa posłów klubu KO. Wpłynął on do Sejmu pod koniec stycznia. Zgodnie z nim, kobieta w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.