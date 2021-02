Straszył "wirusem LGBT". Znalazł pracę u Przemysława Czarnka

Grzegorz Wierzchowski został członkiem zespołu doradczego ds. podręczników do historii w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W nowej pracy będzie odpowiedzialny za poprawę jakości podręczników.

"Zespół będzie pracował nad podniesieniem standardów zatwierdzania i dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie" - czytamy na stronach resortu edukacji. Prace zespołu zwieńczy raport na temat sposobu dopuszczania podręczników do użycia w procesie nauczania.