Straszył przechodniów, uderzył w drzewo. Rowerzysta bohater wziął sprawy w swoje ręce

Pińczów (woj. świętokrzyskie) - to tu doszło do nietypowego zatrzymania pijanego kierowcy, który straszył przechodniów. Tym razem policja nie miała wiele do roboty. Funkcjonariuszy uprzedził rowerzysta bohater.

Pińczów. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy BMW (Policja, Fot: KPP Pińczów)