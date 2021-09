Donald Tusk o "nieznośnych bachorach". Jest odpowiedź z PiS

Były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk skomentował wypowiedzi polityków PiS, którzy w ostatnich dniach sugerowali, że Polska może pójść w ślady Wielkiej Brytanii i wyjść z Unii Europejskiej. Były premier stwierdził, że rządzący zachowują się jak "nieznośne bachory". Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? - Po pierwsze, mogę zrozumieć, że dla Donalda Tuska stawianie spraw poważnie, tzn. chociażby traktowanie poważnie tych wartości, które legły u podstaw Unii, czyli równego traktowania państw członkowskich, to herezja. Dla mnie jest to nieco dziwne. Z drugiej strony, jeśli Donald Tusk mówi o swoich wrażeniach, to ja, ostatnio słuchając Donalda Tuska, mam wrażenie, że nie potrafi wyjść z roli internetowego trolla. Byle głośniej, byle bardziej kontrowersyjnie, byle o nim mówiono. Straszliwy upadek polityka - ripostował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.