Strajk sprzedawców oscypków w Zakopanem. W wakacje może zabraknąć serków

Koniec oscypkowego eldorado

Gazeta Krakowska ogłosiła koniec "oscypkowego eldorado" i cytuje zbulwersowanych górali: - Zdecydowaliśmy, że nie będziemy w tym roku przystępować do przetargu chyba, że ZCK zmieni do nas nastawienie - mówią sprzedawcy oscypków na Krupówkach i pod Gubałówką.

- W naszej opinii jesteśmy tylko od tego, by płacić Zakopiańskiemu Centrum Kultury ciężkie pieniądze, a nie dostajemy nic w zamian. To nie do uwierzenia, ale płacimy 20 tysięcy złotych miesięcznie, a odcina się nam nawet prąd. Nie mamy jak podłączyć lodówek, w których powinniśmy trzymać serki. Skutek tego jest taki, że później przychodzi do nas sanepid i dostajemy mandaty zupełnie nie z naszej winy - żalą się.