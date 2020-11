Strajk pielęgniarek. Ratownicy medyczni nie wykluczają dołączenia do protestu

Pielęgniarki wykonały kolejny krok. Wchodzą już w spory zbiorowe z pracodawcami. Ich ewentualny strajk jest coraz bliżej. Możliwe, że nie tylko ich, bo wielu ratowników medycznych uważa, że połączenie sił z pielęgniarkami byłoby owocne.

Pielęgniarki zapowiadają strajk, jeśli ich warunki pracy nie poprawią się, a płace nie wzrosną.

Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w rozmowie z Wirtualną Polsą przyznała, że do strajku dołączyć chcą różne medyczne grupy zawodowe. - Wśród nich również panuje coraz większe niezadowolenie. Pracujemy wszyscy ponad siły, na kilku etatach i tylko dzięki temu system jeszcze funkcjonuje, ale w pewnym momencie odbije się to na naszym zdrowiu - mówiła Krystyna Ptok.

Strajk pielęgniarek. Ratownicy medyczni gotowi

Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych zapytał w ankiecie o strajk. 94,5 proc. jest za tym, by działania strajkowe podjąć. Związek spytał: organizować strajk ratowników we własnym zakresie, czy dołączyć do pielęgniarek?

Na strajk we własnym zakresie było 55,3 proc. głosujących, przeciwnych temu - 33,7 proc. Bez zdania było 11 proc. osób biorących udział w ankiecie.

Natomiast przy pytaniu o dołączenie do strajku pielęgniarek głosy rozłożyły się następująco: "tak" odpowiedziało 59,8 proc. osób, "nie" - 30,9 proc. Nie miało zdania 9,3 proc. głosujących

W ankiecie wzięło udział blisko 300 ratowników medycznych.

"Ratownicy i pielęgniarki łączą wspólne problemy"

Ratownicy medyczni, z którymi rozmawiamy, są za dołączeniem do pielęgniarek.

Wojciech Skotnicki, ratownik medyczny ze Szczecina: - Moim zdaniem pomysł jak najbardziej trafiony i na miejscu. W wielu kwestiach, szczególnie teraz - w dobie pandemii - ratownicy jak i pielęgniarki łączą wspólne problemy i wspólne cele. Razem zdecydowanie łatwiej będzie wywrzeć presję na rządzących. Szczególnie gdy spojrzymy na wielkość obu grup zawodowych. A pielęgniarki i położne już pokazały w przeszłości swoją siłę przebicia.

Kuba Pawlak, ratownik medyczny z Warszawy: - Aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowana koronawirusem spotęgowała problemy występujące w ochronie zdrowia. My, ratownicy medyczni, jesteśmy relatywnie młodą grupą zawodową. Przez pielęgniarki i pielęgniarzy czasem postrzegani jako zagrożenie w kontekście ekspansji na rynek pracy. Ale moim zdaniem nie ma tu miejsca na antypatie. Jeśli będzie strajk pielęgniarek, połączmy siły. Chciałbym, abyśmy ramię w ramię walczyli o nasz byt, a także polepszenie świadczenia usług dla naszych pacjentów.

Tomek, ratownik medyczny z Krakowa: - Oczywiście popieramy strajk pielęgniarek. Ratownicy są zawsze solidarni. Uważam, że to, co robią pielęgniarki, jest konieczne. I jeśli dojdzie do strajku, być może do nich dołączymy.

Strajk pielęgniarek. To zły czas? Lepszego nie będzie

Wiele osób zarzuca pielęgniarkom - pandemia to zły czas na strajk. Ratownicy mówią: lepszego nie będzie.

- Jest już tak fatalnie, a rząd na tyle głuchy na sygnały że środowisk medycznych że ogólnopolski protest pozostaje jedynym logicznym krokiem - mówi Wojciech Skotnicki.

Podobnie mówi Kuba Pawlak. - Nie ma nigdy dobrego momentu. A przyparcie do muru zmusi "górę” do jakiejś refleksji - dodaje.

- Co do momentu strajku - wiadomo, że szpitale są bardzo obłożone i odejście od łóżek jeszcze bardziej je sparaliżuje. Ale sytuacja jest naprawdę trudna. Rąk do pracy brakuje, bo personel medyczny też zakaża się. W efekcie jedna pielęgniarka musi pomagać kilkudziesięciu pacjentom jednocześnie. Muszą zajść zmiany - podsumowuje Tomek.