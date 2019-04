Strajk nauczycieli. Padły ostre słowa w studiu TVN

- Ten protest się nie zakończył i żadne problemy nie zostały rozwiązane - mówił szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann w TVN24. Jego zdaniem, ten strajk zaczął się o pieniądze, a w międzyczasie przekształcał się w strajk o godność zawodu nauczyciela.

- Z takim lekceważeniem premier podchodził cały czas do tego strajku i przez osiemnaście dni nie znalazł godziny, aby się spotkać ze strajkującymi nauczycielami. To pokazuje, że z takim lekceważeniem podchodzi się do całej edukacji, a pani minister Anna Zalewska udowodniła, że się kompletnie nie nadaje na funkcję ministra - dodała posłanka Nowoczesnej.

W podobnym tonie wypowiedział się poseł PO-KO Sławomir Neumann. - Jeżeli PiS myśli, że wygrał, że to jest jakieś złamanie kręgosłupa, to ja wam mówię, że to wszystko wróci ze zdwojoną siłą we wrześniu - mówił polityk.