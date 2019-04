Strajk nauczycieli i egzamin gimnazjalny. Ostre słowa ZNP

Strajk nauczycieli i egzamin gimnazjalny. ZNP nie zawiesza strajku. Przewodniczący Sławomir Broniarz powiedział, że oliwy do ognia dolał wczoraj premier Morawiecki. Związek uważa za zagrożenie, że udział w egzaminach biorą osoby z zewnątrz

- Oliwy do ognia dolał wczoraj premier Morawiecki. Propozycja "okrągłego stołu" jest w bardzo specyficznym momencie. Propozycję debaty są istotne, ale wtedy kiedy jest czas spokoju i nie robimy tego pod presją czasu i emocji. To data, która pokazuje, że premierowi nie zależy na rozwiązaniu konfliktu - powiedział.

- Doszło do rzeczy niezwykłej. Są samorządy, które płacą tym osobom z zewnątrz nawet 450 zł dziennie. Mówię o Zgierzu. Do tej pory mówiono nam, że praca nauczyciela, który przychodzi na egzamin jest traktowana jako wolontariat. Okazuje się, że można znaleźć pieniądze. W Chełmie 100 zł, w Rybniku 220 zł - powiedział.

Przypominamy, że strajk nauczycieli rozpoczął się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019. Według zapowiedzi ma potrwać do odwołania, przez co może objąć zarówno rozpoczynające się w środę, 10 kwietnia 2019, egzaminy gimnazjalne, jak i egzamin ósmoklasisty. Wiadomo, że FZZ i ZNP domagają się podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019. Solidarność dąży natomiast do podwyżki o 15 proc. ze słotą od stycznia 2019 oraz kolejnych 15 proc. od stycznia 2020. W związku z zaistniałą sytuacją, uczniowie nadal nie mają pewności, czego się spodziewać. Kuratorium oświaty dąży do tego, aby egzaminy się odbyły, a zgodnie z przepisami, tego dnia rodzice muszą przysłać dzieci do szkoły. Żaden dyrektor nie może wydać komunikatu, w którym oznajmi, że jego szkoła jest zamknięta, a egzamin zostanie odwołany.