Strajk nauczycieli 2019 trwa. Rusza egzamin ósmoklasisty

Strajk nauczycieli 2019 zaczyna drugi tydzień protestu, a uczniowie w całej Polsce podchodzą do egzaminu ósmoklasisty. - Zawieśmy protest na Wielki Tydzień - apelował w niedzielę premier i jeszcze raz zapraszał do debaty o oświacie przy okrągłym stole.

Egzamin z języka polskiego rozpoczyna 3-dniowy maraton sprawdzający wiedzę. Przystąpi do niego 370 tysięcy uczniów VIII klas szkół podstawowych. Młodzież zaczyna pisać o godz. 9 i będzie miała na to 120 minut.

We wtorek odbędzie się egzamin z matematyki, który potrwa 100 minut, a w środę z języka obcego (90 minut). Największa grupa ósmoklasistów (95 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym okazał się niemiecki (4,5 proc.).

Przypomnijmy, że napisanie egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Chociaż wielu nauczycieli protestuje i odmówiło wzięcia udziału w organizacji tego sprawdzianu wiedzy, rząd zapewnia, że zrobił wszystko, by odbył się on zgodnie z planem.

Strajk nauczycieli 2019. Morawiecki: Dziękuję związkowcom

Strajk nauczycieli 2019 trwa już ósmy dzień. Premier Mateusz Morawiecki poprosił nauczycieli w niedzielę, by egzaminy ósmoklasistów odbyły się bez zakłóceń i by zawiesić protest na czas świąt.

- Powinniśmy mieć taką wspólną zasadę, że tam, gdzie chodzi o dobro młodzieży, dobro uczniów, to spory pomiędzy - nazwijmy to umownie - dorosłymi, odkładamy na bok - ocenił Mateusz Morawiecki.

- Dziękuję tutaj związkowcom, dziękuję nauczycielom za to, że pozytywnie odpowiedzieli na ten nasz apel. Bardzo to doceniam. To jest krok we właściwym kierunku obu stron i przybliżenie stanowisk - dodał Mateusz Morawiecki.