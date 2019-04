Strajk nauczycieli 2019. Rafał Trzaskowski atakuje Zalewską

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przekonuje, że strajkujący nauczyciele nie zostaną bez pieniędzy. Zapewnił, że odpowiednie kwoty zostaną im wypłacone jako dodatki. I skrytykował rząd, który jego zdaniem "gra na czas" i wywołał "nieprawdopodobny chaos" w oświacie.

- Popieramy i rozumiemy ten strajk, rozumiemy że nauczyciele zostali doprowadzeni do ściany - powiedział w rozmowie z TVN24 Rafał Trzaskowski . Prezydent stolicy skrytykował działania szefowej MEN związane z przeprowadzaniem egzaminów gimnazjalnych. - Pani minister na kolanie napisała rozporządzenie, w którym dopuściła do egzaminowania wszystkich - zauważył.

I zapewnił, że chce zrobić wszystko, by nauczyciele nie odczuli finansowo podjęcia strajku. - Wspólnie z radą miasta podjęliśmy decyzję o tym, by pieniądze, które zostaną w szkołach z powodu strajku nauczycieli nie były zabierane i to dyrektorzy szkół będą mogli je wypłacić w dodatkach - powiedział i zapewnił, że ostatecznie te kwoty mają trafić do kieszeni nauczycieli.