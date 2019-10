Strajk nauczycieli 2019 już blisko. Sprawdź, jaka będzie sytuacja w szkołach

Już wkrótce rozpocznie się drugi w tym roku strajk nauczycieli. ZNP wybrał nową formę protestu. Uczniów czekają liczne zmiany.

Strajk nauczycieli przesunięty o tydzień

Pracownicy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych mieli rozpocząć protest 15 października, tuż po tegorocznym Dniu Nauczyciela, przypadającym 14. dnia tego miesiąca. Jednak ZNP przesunął rozpoczęcie protestu na 22 października, by przekonać do wzięcia udziału w nim wahających się jeszcze nauczycieli.

Związkowcy wskazują, że we wrześniu do samorządów spłynęło mniej pieniędzy na podwyżki, niż rząd obiecał. Chcą, by nauczyciel dyplomowany zarabiał tyle, co średnia pensja krajowa. Wynagrodzenia nauczycieli z innymi stopniami awansu zawodowego miałyby również pójść w górę.