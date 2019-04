Strajk nauczycieli 2019. Jacek Sasin krytykuje szefa ZNP za związki z Platformą

Strajk nauczycieli 2019 budzi ogromne emocje. Jacek Sasin (PiS) odniósł się do słów szefa ZNP Sławomira Broniarza, który przekonywał, że nie pamięta nawet, kiedy widział się z Grzegorzem Schetyną. - Proszę, tu są zdjęcia - powiedział Sasin i wymienił całą listę aktywności lidera ZNP w opozycji.

- Co jeśli egzaminy się nie odbędą i dzieci nie przystąpią do pisania? Będą musiały powtarzać rok? - pytała we wtorek w Radiu Zet ws. strajku nauczycieli prowadząca rozmowę Beata Lubecka.

Strajk nauczycieli 2019. Sasin pokazuje zdjęcia

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów odniósł się także do informacji, że nauczyciele nie wrócą raczej do szkół na czas egzaminów.

Ocenił, że głosy takie dobiegają nie od nauczycieli, tylko od szefa ZNP Sławomira Broniarza, który "straszy, że nie będzie egzaminów". - On ma swoje intencje, które – co do tego nie ma żadnych wątpliwości – są intencjami politycznymi. Momentami schodzą się one oczywiście z intencjami nauczycieli, którzy co naturalne, chcą więcej zarabiać - powiedział w Radiu ZET Sasin.