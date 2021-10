Strajk Kobiet w Warszawie. Działaczki "Aborcja Bez Granic"

W piątek 22 października minął rok od głośnego wyroku Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Na Strajku Kobiet w Warszawie, zorganizowanym w rocznice tego wydarzenia poruszony został temat dostępu do aborcji. Działaczki "Aborcji Bez Granic" pomogły 34 tysiącom kobiet w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wedle przedstawionych przez nie szacunków, osób w potrzebie może być nawet trzy lub cztery razy więcej. Przypominają również, że aborcja istnieje i należy o niej mówić. "Aborcyjne coming outy są po to, żeby przypomnieć, że ktoś, kogo kochasz, może potrzebować aborcji, że może dotyczyć także Ciebie. Jeśli będziesz kiedyś potrzebować aborcji, to wiedz, że możesz na nas liczyć i nie musi to być wcale traumatycznym przeżyciem" - mówią działaczki "Aborcji Bez Granic".