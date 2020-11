Strajk Kobiet w Warszawie. Akcja "Blokada Sejmu"

"Blokada Sejmu" - to kolejna odsłona Strajku Kobiet. Akcja ma rozpocząć się około godziny 18 na ulicy Wiejskiej, przy której znajduje się kompleks parlamentarny. - Na dziś mamy przyszykowane różne wydarzenia i działania. Reagujemy na to, co się dzieje w Sejmie - zapowiedziała na konferencji prasowej Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet.