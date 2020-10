Strajk kobiet w Trzebiatowie. Zniszczono biuro poselskie Michała Jacha

- Ja mam kilka filii biura poselskiego i jedna z filii jest w Trzebiatowie. Wszystkie marsze w Trzebiatowie to wiadomo, że koncentrowały się na moim biurze w centrum miasta. Dziś powybijali szyby, zdewastowali to biuro - powiedział w środę w rozmowie z portalem niezalezna.pl Michał Jach.

Polityk podkreślił, że budynek i okoliczna przestrzeń były celem ataku już wcześniej. - Rynsztok, typowy rynsztok i agresja narastająca. Kilka dni chodzili, to tylko malowali szyby sprayem, mur obok, mimo że to budynek zabytkowy, to tam też smarowali. A teraz przyszło, że wybili szyby, czyli stopniowanie tej agresji, chamstwa - uznał Jach.