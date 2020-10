Śląskie. Nastolatkowie z Tarnowskich Gór nawoływali do ataku na kościół

Przekonali się o tym dwaj nastolatkowie z Tarnowskich Gór, którzy swą złość postanowili przelać w sieci. Nawoływali w mediach społecznościowych do ataku na kościół i jedną z tarnogórskich parlamentarzystek.

”Zatrzymani tarnogórzanie mają 17 i 18 lat. W środę w komendzie policji usłyszeli zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia występku, za co może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach” - mówi rzecznik tarnogórskiej komendy, podkom. Damian Ciecierski.