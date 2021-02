Strajk kobiet w Bydgoszczy. Posłanka KO uderzona w twarz. Cezary Tomczyk: składamy zawiadomienie do prokuratury

- Złożymy w poniedziałek w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury na działanie policji - po to, żeby ten konkretny funkcjonariusz został z tej interwencji rozliczony - poinformował szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit". Chodzi o sprawę posłanki KO Iwony Kowalskiej, która została uderzona na piątkowym Strajku Kobiet w Bydgoszczy. - To odpowiedzialność każdego jednego funkcjonariusza, ale również tych, którzy wydają rozkazy. Do tych wszystkich spraw wrócimy. Każda sprawa będzie rozliczona. Ta sprawa nie ujdzie na sucho ani żadnemu policjantowi, ani prokuratorowi, ani nikomu, kto dziś próbuje w imię pomocy pisowskiej władzy niszczyć w Polsce demokrację - zapowiedział Tomczyk. - Jeśli jesteśmy świadkami tego, że ludziom dzieje się krzywda, tego, że kobiety są traktowane gazem, tego, że ludzie są skuwani na ulicach tylko dlatego, że protestują, a mają do tego prawo, to naszym obowiązkiem jest interweniować - podkreślił szef klubu KO.