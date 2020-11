Strajk kobiet. Ratownik medyczny: pomagaliśmy protestującym, ale też policjantom

Michał, ratownik medyczny, znalazł się w centrum środowych demonstracji Strajku kobiet. - To, co się wczoraj działo, wcale nie jest zero-jedynkowe. My, ratownicy, od początku mówiliśmy - pomocy udzielamy wszystkim, niezależnie od tego, czy to osoba wspierająca strajk, czy kontrmanifestująca, czy też ktoś ze służb. Tak też było tym razem – mówi Michał.

Strajk kobiet. Protest w Warszawie od strony medycznej zabezpieczał m.in. Michał, ratownik medyczny (Agencja Gazeta)