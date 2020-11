Strajk kobiet. Radny: "Żeby panie źle się nie prowadziły, aborcje nie byłyby potrzebne"

To właśnie do tych protestów odniósł się podczas ostatniej sesji rady miejskiej, radny Karol Nowicki. "Wyborcza": informuje, że powołał się na artykuł 38 Konstytucji, zgodnie z którym "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia". I stwierdził, że "jako osoba wierząca i praktykująca, musi bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także Kościoła".