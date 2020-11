Strajk Kobiet. Radny PiS porównuje protestujących do Hitlerjugend

Poznański radny PiS Przemysław Alexandrowicz w swoim przemówieniu podczas sesji rady miasta porównał młodzież wspierającą Strajk Kobiet do Hitlerjugend i Komsomołu. Radny stwierdził też, że młodzi ludzie bardzo łatwo poddają się manipulacjom.

Słowa Przemysława Alexandrowicza były odpowiedzią na inicjatywę objęcia oficjalnego stanowiska rady miasta wobec protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej z 22 października.

"Co do masowego wsparcia młodzieży dla protestów. Można oczywiście nad tym ubolewać, ale jako historyk nie mogę nie zauważyć, że młodzież w swej gwałtowności sądów i radykalizmie, we wszystkich ustrojach – i skrajnie lewicowych, i skrajnie prawicowych – była zawsze bardzo łatwa do przejęcia i zmanipulowania" - ocenił Alexandrowicz.

W dalszej części swojego wystąpienia radny PiS porównał protestującą młodzież do Hitlerjugend i Komsomołu. "Brak doświadczenia życiowego skutkował też tym, że szeregi obrońców totalitarnych reżimów, czy to z sowieckiego Komsomołu, czy to z narodowo-socjalistycznego Hitlerjugend, składały się właśnie z młodzieży, która wielbiła wodzów najbardziej bezkrytycznie i gotowa była donosić na swoich rodziców, jeżeli nie wykazywali podobnego entuzjazmu dla totalitarnych dyktatorów" - stwierdził

Strajk Kobiet. Radny PiS o "niebie kobiet"

Alexandrowicz zaznaczył również, że zupełnie nie rozumie postulatów wystosowanych przez Strajk Kobiet. "Nie wiemy, dlaczego zakaz zabijania chorych dzieci w łonie matki jest torturą oraz okrutnym lub nieludzkim lub poniżającym traktowaniem. Trudno nam to zrozumieć" - powiedział.

Radny Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również do jednego z haseł Strajku Kobiet. "Rozumiemy, że "piekło kobiet" to niemożność zabijania nawet chorych dzieci. Rozumiem, że "czyściec kobiet", z którym też walczą przywódczynie Strajku Kobiet, to ograniczona możliwość zabijania chorych dzieci. Rozumiem, że "niebo kobiet" to możliwość zabijania wszystkich dzieci, jeżeli tylko kobieta tak zdecyduje" - mówił.

Źródło: Dziennik.pl