Strajk Kobiet. Radny PiS chce odwołania urzędniczki. Brała udział w protestach

Urzędnicza skomentowała również postawę posłanek PiS , które popierają orzeczenie TK ws. aborcji. - To jest wstyd, jak jeszcze kobieta, przedstawicielka rządu, staje i mówi te swoje farmazony. To jest po prostu wstyd i hańba. I dla was, naprawdę, powiem wam: wyp...lać - skwitowała.

Kobylińska zwróciła się również do ludzi młodych uczestniczących w proteście, zachęcając ich do udziału w wyborach. - To w was jest przyszłość. I od was będzie bardzo dużo zależało, jak będą następne wybory - powiedziała. - Jest was dziś bardzo dużo, ale to jest też tak, że musimy mieć świadomość, że to też nie może trwać wiecznie to stanie na ulicach - dodała.